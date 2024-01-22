ما هو الدور الذي يقدمه أحمد فهمي في مسلسل " بين السطور " ؟

ميرنا وليد - بيروت - يطل الفنان المصري أحمد فهمي، في مسلسل " بين السطور " الذي ينطلق في 28 كانون الثاني/يناير على قناة on.
يجسد أحمد فهمي شخصية وكيل نيابة في سيناريو العمل لكن حياته تتغير ويصبح محاميا.
مسلسل " بين السطور " هو بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الممثلين ، وهو مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كوري الجنسية، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.
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