ما هو الدور الذي يقدمه أحمد فهمي في مسلسل " بين السطور " ؟

ميرنا وليد - بيروت - يطل الفنان المصري أحمد فهمي، في مسلسل " بين السطور " الذي ينطلق في 28 كانون الثاني/يناير على قناة on.



يجسد أحمد فهمي شخصية وكيل نيابة في سيناريو العمل لكن حياته تتغير ويصبح محاميا.

مسلسل " بين السطور " هو بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الممثلين ، وهو مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كوري الجنسية، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

