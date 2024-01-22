بصورة جريئة .. شمس الكويتية تروج لعملها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - روجت الفنانة شمس الكويتية لأغنيتها الجديدة " قطة مغمضة " بصورة نشرتها اليوم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي صورة جريئة من خلال وضعية شمس.



وعلقت شمس على الصورة:" قريباااااا قطة مغمضة من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان وتوزيع سامر أبو طالب ومهندس الصوت مصطفى رؤوف. "

وكانت قد شاركت شمس متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو ظهرت فيها وهي ترقص مع فرقة راقصين مصريين من بروفة كليب أغنيتها المصرية المنتظرة التي ستحمل عنوان "قطة مغمضة".

وأبهرت شمس محبيها كما الشاب مدرب الرقص والفتاة التي تشترك معه في الفرقة برقصها مشيدين بها وبإجادتها للرقص وليونتها.