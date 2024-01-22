فن ومشاهير

بصورة جريئة .. شمس الكويتية تروج لعملها الجديد

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ميرنا وليد - بيروت - روجت الفنانة شمس الكويتية لأغنيتها الجديدة " قطة مغمضة " بصورة نشرتها اليوم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي صورة جريئة من خلال وضعية شمس.


وعلقت شمس على الصورة:" قريباااااا قطة مغمضة من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان وتوزيع سامر أبو طالب ومهندس الصوت مصطفى رؤوف. "
وكانت قد شاركت شمس متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو ظهرت فيها وهي ترقص مع فرقة راقصين مصريين من بروفة كليب أغنيتها المصرية المنتظرة التي ستحمل عنوان "قطة مغمضة".
وأبهرت شمس محبيها كما الشاب مدرب الرقص والفتاة التي تشترك معه في الفرقة برقصها مشيدين بها وبإجادتها للرقص وليونتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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