ميرنا وليد - بيروت - عبّر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن محبته الكبيرة للفن السوري وجمع صورة لأبرز الممثلين السوريين الذين حضروا الحفل وكتب: "للفن السوري مكان خاص في قلبي" ليرد عليه الممثل قيس الشيخ نجيب: "كل الشكر على المحبة و الاهتمام و التقدير "

يذكر ان قيس الشيخ نجيب حضر الحفل وقدم جائزة الى جانب زميلته الممثلة سلافة معمار للفنان السوري الشامي الذي فاز بجائزة أفضل أغنية عن أغنية "يا ليل ويالعين" التي حققت له نجاحاً وانتشاراً كبيراً.

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعبّر عن حبه للفن السوري وقيس الشيخ نجيب يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.