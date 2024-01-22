بالصور- بأجواء عائلية..سميرة سعيد تستمتع بعطلتها في مراكش مع أسرتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد مجموعة من الصور مع متابعيها نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواثل الإجتماعي، ظهرت فيها من مراكش بأجواء عائلية أثناء إستمتاعها بالعطلة مع أفراد عائلتها، وعلقت بالقول:" مراقش، عطلة عائلية".

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و في وقت سابق، شاركت سميرة سعيد الجمهور مجموعة صور من كواليس حلقتها مع الفنانة الإماراتية أحلام منذ أيام.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالة سميرة سعيد هذه، وتفاعلوا مع صورها، ولكن قد لفت إنتباههم الشبه الكبير بين صور سميرة سعيد هذه، وصور الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، مؤكدين على التشابه بين ملامحهما.

