بالفيديو: فنانة مصرية شهيرة تتمنى الزواج من المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح

أعربت الفنانة المصرية ميسرة عن أمنيتها في الزواج من المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح، بعد أن أشادته بصموده وتضحياته عقب استشهاد عدد من أفراد عائلته في قطاع غزة.

وقالت ميسرة في تصريحات إذاعية: “أنا نفسي أتجوز وائل الدحدوح، راجل بمعنى الكلمة، قعدت أبص للراجل ده أهله بيموتوا منه، وبيستعوضهم لربنا وبيقول معلش كله فدى فلسطين”.

وأضافت: “أنا لو لقيت راجل زي ده مش هبص للفلوس، وصعب تلاقي واحد زيه”.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط غزة.

وفي السابع من شهر يناير/كانون الثاني الحالي، استشهد ابنه البكر حمزة في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة ميسرة في فيلم “الملكة”، الذي طرح مؤخرا في دور العرض، وتقوم ببطولته النجمة هالة صدقي، بمشاركة شيرين رضا، وباسم سمرة، وكريم عفيفي.

وفي تصريحات سابقة، كشفت ميسرة عن بعض التفاصيل التي تتعلق بحياتها الشخصية، وإمكانية زواجها من رجل متزوج، إضافة إلى تطرقها للحديث عن مشوارها الفني.

وقالت: “أنا ما اتجوزتش لحد دلوقت، علشان معظم الرجالة عندهم انفصام في الشخصية، يعني يقبلوا على نفسهم ما لا يقبلوه لزوجاتهم، وأنا بحب الطبيعية في التصرفات يعني لو عايز تهزر معايا تهزر قدام مراتك بدون خوف من مراتك”.

وأعربت عن استيائها وغضبها بسبب رؤية بعض الرجال الذين يتصرف كل منهم خارج منزله بطريقة مختلفة عن داخله، وهي بدورها تحب الرجل الذي يبقى على طبيعته، أما الذي يخالف القواعد فهي تتجنبه.

وقالت إن من الممكن أن تقبل الزواج برجل متزوج، في حال تأكدها أن زوجته لا تكفيه، ولا تعطيه حقه في كافة الأمور، وهي بدورها ستتواصل معها وتأخذ موافقتها.

واستكملت ميسرة حديثها قائلة: “ممكن أتجوز راجل متجوز لما أعرف إن مراته عندها مشاغل في حياتها مش قادرة تملا حياته بما يكفيه أو يكون تفكيرها وحياتها وصلت لمرحلة التشبع مع الراجل والاكتفاء بولادها”.

أما حول وجود علاقة حب سابقة، فتحدثت: “عشت علاقة حب واحدة وأنا صعب أحب، وسِبته لأني لما بحب بفكر بعقلي، وهو كان مطلق وغلط كذا مرة معاها، وعمل ده قدام مراته ورفضته”.