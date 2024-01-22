"ظروفي ما سمحت".. أحلام تكشف سبب عدم حضورها حفل "JOY AWARDS"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي عن سبب عدم حضورها حفل "JOY AWARDS"، السبت الماضي بالرياض.

وكتبت أحلام، عبر حسابها بموقع "X": "لكل من يسألني عن سبب عدم حضوري JoyAwards أولاً الكل كان حريص على تواجدي وأولهم بو ناصر ربي يحفظه لكن لأني كنت مرتبطة من أكثر من ست شهور في دبي بهذا التاريخ وأنا إنسانة ملتزمة واحترم مواعيدي حتى وإن كنت مرشحة لجائزتين"

وتابعت: "يصعب علي إني ما حضرت وأتشرف إني أكون بينهم بنتهم ولو ما استلمت جائزة بس ظروفي ما سمحت للأسف، ومبروك لكل المكرمين والسعودية مكرمتني من يومي طفلة ومن بداياتي وقفاتهم معي تكريم بحد ذاته شكراً لكل من صوت لي وحبيت أنا أوضح لكم عدم حضوري".

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم بينهم: أحمد عز، كريم عبدالعزيز، يسرا، أنغام، شيرين، نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة.

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