للمرة الثانية محمد منير يتلقى عزاء شقيقته الراحلة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد النجم محمد منير، للمرة الثانية لتلقي عزاء شقيقته الكبرى، التي رحلت عن عالمنا فجر السبت الماضي.

النجم محمد منير، تقبل العزاء في شقيقته الراحلة أمس الآحد، في مقر جمعية الدر وتنقالة بعابدين، بحضور عضو مجلس النواب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، والكابتن أحمد الكأس، والمخرج صابر عقيد، وأحمد عواض "المدير السابق لهيئة قصور الثقافة"، وغيرهم

ويتقبل الكينج، العزاء لليوم الثاني على التوالي، في السابعة مساء اليوم الإثنين، بمنزله في منطقة الشيخ زايد.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، نعت شقيقة الكينج محمد منير التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح السبت 20 يناير.

وجاء بيان النقابة، كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".