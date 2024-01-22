فادية عبدالغني: كنت سأقدم دور زوجة أحمد زكي بفيلم "معالي الوزير" ورفضت بسبب أحد المشاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

قالت الفنانة الكبيرة فادية عبدالغني إنها لم تقدم أي عمل فني من أجل العائد المادي، وإنما من أجل قيمته الفنية.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، أنها ينقصها الذكاء الاجتماعي، وتفضل أن تظل بلا عمل فني، أفضل من أن تقدم عملا بلا قيمة.

وأضافت الفنانة الكبيرة: مسلسل "نصف ربيع الآخر" قدمت به شخصية رائعة، وأثنى علي المنتج الكبير ممدوح الليثي، وكان شرف لي أن أعمل مع النجم أحمد زكي بفيلم "معالي الوزير" وكنت مرشحة لدور الفنانة لبلبة وكان هناك مشهد له زي معين ورفضت، وأنا عندي "لاءات" في الفن ومنهما عندما يكون اللبس فاضح أو مشهد غير مقبول أرفض.