أحمد زاهر يكشف موعد خطوبة ابنته ليلى على هشام جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد زاهر عن موعد خطوبة ابنته ليلى على الفنان هشام جمال.

وقال أحمد زاهر في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إن الموعد المقرر للخطوبة هو الصيف المقبل، وذلك بعد قراءة الفاتحة قبل أيام قليلة.

ونشر "هشام" صور من حفل الخطوبة التي اقتصرت على حضور عدد من الأهل والأصدقاء وعلق عليها قائلا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.

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