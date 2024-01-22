تركي آل الشيخ يعلق تعليق طريف على صور تجمع أنغام وأصالة.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق المستشار تركي آل الشيخ تعليقا طريفا على صور تجمع الفنانة أصالة نصري والمطربة أنغام بعد الصلح بينهما مؤخرًا.

ونشر آل الشيخ صورتين تجمع أصالة وأنغام من كواليس حفل "JOY AWARDS"، عبر حسابه الرسمي بموقع "X"، وعلق: "مين زيي يبغى المشكلة ترجع".

ومن جانبها ردت الفنانة أصالة نصري: "ومين أصلا جمعنا ووفق ما بيننا غيرك يا أبو ناصر الحبيب الغالي يا أطيب إنسان مع كل بني آدم بيمرق حتى على بالك كريم وحساس ومنك ما بيجي إلا الطيب".

يذكر أن أقيم حفل "JOY AWARDS"، السبت الماضي، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

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