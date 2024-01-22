اجتماع مجلس إدارة أعضاء نقابة الموسيقيين يرفض استقالة مصطفى كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عقد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتماعا هاما لرفض استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعد ما أعلن مؤخرا على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفويض منصبه كنقيب للفنان حلمى عبد الباقي وكيل أول النقابة.

وقال مصطفى القصبي المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في بيان صحفي بعد اجتماع أعضاء مجلس النقابة: نرفض جميعا استقالة الفنان مصطفى كامل، ونطالب برجوعه عن هذا القرار لاستكمال مسيرته والنهوض بالنقابة، التي أصبحت في عهده كيانا كبيرا ورمزا للفن بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها .

وأَضاف البيان: كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتنعين عن الموافقة على قرار استقالتك من المجلس ولا نستطع الاستغناء عنك، وجميع العاملين والموظفين في النقابة "في ضهرك" وتحت رايتك

وقال الفنان حلمي الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية كل الناس والجمعية العمومية من أصغر إلى أكبر شخص بيحبك ومحتاج إليك، وشاهدنا مظاهرة حب من الأقاليم ووسائل التواصل الاجتماعى في دعمك .

وأعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن رغبتهم المستقلة وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفى كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت على أرض الواقع والتي أحدثت طفرة مهمة وحيوية ونوعية في كل أعمال وخدمات النقابة، ولسنا بصدد حصر هذه الإنجازات تفصيلا لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا، ولن يلتفت أعضاء مجلس الإدارة والنقيب العام إلى المتربصين والحاقدين على النجاحات التي حققتها النقابة والتي ملأت السمع الأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة وإصرار على استكمال مسيرة الإصلاح والتقدم والذي يصب في خدمة الجمعية العمومية- بحسب ما جاء في البيان

وتوجه أعضاء مجلس الإدارة برسالة إلى النقيب العام جاء فيها: لن نقبل أن يكون هناك بديل لاستكمال مسيرة النهوض بنقابتنا العريقة، وفقنا الله جميعا إلى ما فيه الخير.