الشاعر منير بو عساف يعيش اصعب فراق… هكذا أبكى المتابعين برثاء زوجته

لا زال الشاعر اللبناني منير بو عساف تحت وقع الصدمة والحزن والمأساة التي اصابته عقب رحيل زوجته ميريلا في العاشر من هذا الشهر بعدما تواجدت قرابة الشهر في المستشفى حيث كانت في العناية المركزة بعد اصابتها بفيروس انتشر في كامل جسدها واصاب رئتيها.

وقد نشر منير بو عساف في الساعات الماضية صورة يستعيد فيها لقطات له مع زوجته وابنهما الوحيد في مناسبة خاصة من حياتهم أرفقها بمقطع مؤثر جدًا ومبكي رثى فيه زوجته الراحلة، فجاء في منشوره:

“ما كنت بتخيّل يجي نهار تنقص هالصورة وقلّك هالحكي.

كنت خاف الموت بهالعمر البِقي

وعايش تا نار البُعد عَنِّك إتّقي

صرت حابب موت هلأ قبل بكرا

حتى بأسرع وقت فيكي إلتقي

غير الوجع والآخ مش باقي معي

ومازال شو ما عملت مش رح ترجعي

تبقي زوريني وِرحميني من العذاب

وفوتي عا قلب الحلم شي مَرّة وتعي

مش هيك كان الوعد يا رفيقة روحي

كان فيكي تبقي بعد بكّير تروحي

هيدا للي رح يبقالي من بَعدِك أنا

إغفى عا جَمر البُعد وأوعى على جروحي

وعدي إلِك ما زال باقيلي عُمِر

يبقى للي بَدّك ياه عا قلبي أمِر

والبيت تبقي مَلَكتو انتي وبس

و”جوفن”حبيبِك شَبعو مِنِّك غَمِر”.

وكان الشاعر اللبناني منير بو عساف قد دخل القفص الذهبي في عام ٢٠١٧ بحضور كوكبة من أهل الفن الذين شاركوه فرحته بزواجه.

وبحسب المعلومات التي كشفها موقع “الخليج 365” فإن زوجة منير بو عساف كانت حامل وهذا ما اضعف جسدها ولم يقاوم الفيروس. فاجهضت بعد ١٥ يومًا من دخولها المستشفى واستمرت تقاوم المرض الى ان توفيت في المستشفى.

منير بو عساف وميريلا لديهما ولد وحيد يدعى جوفن.