أحمد السقا يكشف عن المزيد من كواليس " جولة أخيرة "

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد السقا عن صور جديدة من مسلسل "جولة أخيرة" قبل عرضه الخميس المقبل.

ومسلسل "جولة أخيرة" ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج المخرجة المصرية مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي و ضيفة الشرف حنان مطاوع.

تدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى الذي يجسد دوره أحمد السقا الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، وفجأة تنقلب حياته بسبب حدث.

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