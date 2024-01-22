بالفيديو- من ملعب التنس..روان بن حسين تستعرض رشاقتها أثناء تمارين الرياضية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الكويتية روان بن حسين على الجمهور من ملعب التنس بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، وظهرت فيه بلوك رياضي مميز إرتدت فيه كروب توب ضيق باللون الاسود مع سروال صيق أسود وسترة كحلية ، وإستعرضت روان رشاقة جسمها ولياقتها حيث من المعروف أنها تثابر على على ممارسة التارين الرياضية و الإهتمام بصحتها، كما وعلقت قائلةً أنها قد وجدت هوايتها الجديدة.



و في وقت يابق، تألقت روان بن حسين بإطلالتها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وخطفت الأنظار بلوك أنيق جداً إرتدت فيه فستان قصير وضيق اللون الأسود ذات أكمام طويلة وزين على طوله بالورود السوداء، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.

