"البابطين" تؤجل منتداها العالمي الثالث لثقافة السلام العادل بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - قررت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية تأجيل المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل والذي كان مقررًا عقده في مصر الأسبوع المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء، ومشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.

موعد لاحق



ويتوقع أن يشهد المنتدى الذي كان مقررا عقده خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى نهاية الشهر، قبل أن يتم تداول أنباء بشأن تأجيله بعد اكتمال الاستعدادات وتوزيع الدعوات، بشكل مفاجيء إلى موعد لاحق لم يجري تحديده وسط توقعات بأن يعقد في النصف الثاني من فبراير المقبل، جلسات حوارية على مستوى القادة وجلسات بحثية على مستوى الأكاديميين في إطار المحور الرئيس للمنتدى حول قضية التنمية والسلام العادل، ومن خلال عدد من المقررات التي أعدتها المؤسسة في هذا الشأن، بالتعاون مع متخصصين في هذا المجال، وهو المشروع الذي تقدمت به المؤسسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق وحظي بموافقتها.

يُذكر أن المؤسسة عقدت المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام بمحكمة العدل الدولية في العاصمة الهولندية لاهاي في يونيو 2019 حول موضوع تعليم السلام لحماية التراث الثقافي، كما عقدت المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل بمدينة فاليتا عاصمة مالطا برعاية رئيس مالطا جورج فيلا في مارس 2022 حول موضوع القيادة من أجل السلام العادل، فيما تحتضن القاهرة النسخة الثالثة من المنتدى.