«الثقافة» تعلن طرق الحجز لمعرض القاهرة للكتاب 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت رضوى هاشم، المستشارة الإعلامية لوزارة الثقافة، سعر التذكرة وطرق الحجز وخطوط المواصلات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024.

وأشارت رضوى هاشم خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات، إلى أن سعر التذكرة ثابت كما هو، بواقع 5 جنيهات دون زيادات، لافتة إلى أن حجز التذاكر من خلال موقع القاهرة الدولي للكتاب 2024 برقم البطاقة.

وأضافت أن هناك تسهيلات لذوي الهمم مع مرافق بشكل مجاني، معلقة: هناك فئات يصمم لهم جولات بشكل محدد من قبل وزارة الثقافة، خاصة أطفال دور الرعاية والمناطق العشوائية وذوي الهمم.

وتابعت المستشارة الإعلامية لوزارة الثقافة: يتم توفير مواصلات من وإلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتعاون مع وزارة النقل، بتوجيه من قبل الوزيرة نيفين الكيلاني، مؤكدة على أن المواصلات ستكون موفرة بجانب المواقف العامة الكبرى ومحطات القطارات والمترو.

يذكر أن الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى الكتاب، تنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل النرويج كضيفة شرف لنسخة هذا العام.