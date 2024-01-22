فن ومشاهير

مهرجان برلين السينمائي 2024|أحداث غزة تهدد قائمة أفلام الدورة 74

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - لا زالت الأجواء العصيبة والدموية التي يعيشها أهل قطاع غزة تلقي بظلالها على الأحداث الفنية العالمية، على وجه التحديد فعاليات الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي، حيث قام عدد من المخرجين بسحب أعمالهم من قائمة الأفلام المشاركة تضامنًا مع معاناة الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقفها.

 

تضامنًا مع حركة  Strike German التي تدعو لمقاطعة مختلف المؤسسات الثقافية الألمانية الداعمة للكيان الصهيوني، أعلن القائمين على فيلم Crypto (Blue Marble) سحب العرض من فعاليات المهرجان وذلك عبر بيان رسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

 

وجاء ملخص البيان " وجدنا صعوبة بالغة في استمرار عرضنا في برلين ونتفق مع المطالب التي قدمتها منظمة "إضراب ألمانيا": "دعوة العاملين في مجال الثقافة العالمية إلى الإضراب من المؤسسات الثقافية الألمانية، إنها دعوة لرفض استخدام المؤسسات الثقافية الألمانية للسياسات المكارثية التي تقمع حرية التعبير، وتحديدا التعبير عن التضامن مع فلسطين”

 

 

كانت قد كشفت المديرة الإدارية لمهرجان برلين السينمائي 2024 مارييت ريسينبيك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص به قائمة الافلام المشاركة في الدورة 74 والتي ستقام في الفترة بين 15 - 25 فبراير المقبل.

لوبيتا نيونجو رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

ومن المقرر أن تترأس الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار لوبيتا نيونجو، رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، لجانب مسئوليتها عن تسليم جائزتي الدب الذهبية والفضية في ختام المهرجان.

 

9a4e5c1b45.jpg
 لوبيتا نيونجو

أجواء افتتاح الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي

ومن المقرر أن يفتتح الممثل العالمي  كيليان مورفان الدورة 74 من المهرجان بفيلم الدراما الأيرلندية Small Things Like This

للمخرج تيم ميلانتس المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان

 

 

 

أفلام المسابقة الرسمية 


Another End  للمخرج بيرو ميسينا

Architecton للمخرج فيكتور كوساكوفسكي

Black Tea لـ عبد الرحمن سيساكو

La Cocina للـ  ألونسو ريزبلاكيسو

Dahomey لـ ماتي ديوب

 Different Man لـ آرون شيمبرج 

The Empire لـ بورنو دومونت 

Gloria! لـ ماريجريتا فيكاريو

Suspended Time  لـ أوليفير اسايس 

From Hilde, With Love لـ آندرياس دريسين 

My Favourite Cake,  لـ بيشتاش ومريم موغادم

Langue Etrangère, لـ كلير برجر 

Who Do I Belong To لـ مريم جبير

 

566d150c5c.jpg
51f4a5f520.jpg

Pepe, dir. لـ نلسون كارلوس 

Shambhala, dir.   لـ مين باهدور باهام

Sterben, dir. لـ ماثياس جلانسر

The Devil’s Bath, لـ سفرين فيالا وفرونيكا فرانز 

Small Things Like These لـ تيم ميلانتس 

A Traveler’s Needs لـ هونج سانجوسو 

Sons  لـ جوستاف مولر 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا