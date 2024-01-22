مهرجان برلين السينمائي 2024| قائمة الأفلام الكاملة وموعد الانطلاق

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المديرة الإدارية لمهرجان برلين السينمائي 2024 مارييت ريسينبيك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص به قائمة الافلام المشاركة في الدورة 74 والتي ستقام في الفترة بين 15 - 25 فبراير المقبل.
لوبيتا نيونجو رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية
ومن المقرر أن تترأس الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار لوبيتا نيونجو، رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، لجانب مسئوليتها عن تسليم جائزتي الدب الذهبية والفضية في ختام المهرجان.
أجواء افتتاح الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي
يفتتح الممثل العالمي كيليان مورفان الدورة 74 من المهرجان بفيلم الدراما الأيرلندية Small Things Like This
للمخرج تيم ميلانتس المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان
أفلام المسابقة الرسمية
Another End للمخرج بيرو ميسينا
Architecton للمخرج فيكتور كوساكوفسكي
Black Tea لـ عبد الرحمن سيساكو
La Cocina للـ ألونسو ريزبلاكيسو
Dahomey لـ ماتي ديوب
Different Man لـ آرون شيمبرج
The Empire لـ بورنو دومونت
Gloria! لـ ماريجريتا فيكاريو
Suspended Time لـ أوليفير اسايس
From Hilde, With Love لـ آندرياس دريسين
My Favourite Cake, لـ بيشتاش ومريم موغادم
Langue Etrangère, لـ كلير برجر
Who Do I Belong To لـ مريم جبير
Pepe, dir. لـ نلسون كارلوس
Shambhala, dir. لـ مين باهدور باهام
Sterben, dir. لـ ماثياس جلانسر
The Devil’s Bath, لـ سفرين فيالا وفرونيكا فرانز
Small Things Like These لـ تيم ميلانتس
A Traveler’s Needs لـ هونج سانجوسو
Sons لـ جوستاف مولر