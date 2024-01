مهرجان برلين السينمائي 2024| قائمة الأفلام الكاملة وموعد الانطلاق

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المديرة الإدارية لمهرجان برلين السينمائي 2024 مارييت ريسينبيك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص به قائمة الافلام المشاركة في الدورة 74 والتي ستقام في الفترة بين 15 - 25 فبراير المقبل.

لوبيتا نيونجو رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

ومن المقرر أن تترأس الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار لوبيتا نيونجو، رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، لجانب مسئوليتها عن تسليم جائزتي الدب الذهبية والفضية في ختام المهرجان.

لوبيتا نيونجو

أجواء افتتاح الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي

يفتتح الممثل العالمي كيليان مورفان الدورة 74 من المهرجان بفيلم الدراما الأيرلندية Small Things Like This

للمخرج تيم ميلانتس المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان

أفلام المسابقة الرسمية



Another End للمخرج بيرو ميسينا

Architecton للمخرج فيكتور كوساكوفسكي

Black Tea لـ عبد الرحمن سيساكو

La Cocina للـ ألونسو ريزبلاكيسو

Dahomey لـ ماتي ديوب

Different Man لـ آرون شيمبرج

The Empire لـ بورنو دومونت

Gloria! لـ ماريجريتا فيكاريو

Suspended Time لـ أوليفير اسايس

From Hilde, With Love لـ آندرياس دريسين

My Favourite Cake, لـ بيشتاش ومريم موغادم

Langue Etrangère, لـ كلير برجر

Who Do I Belong To لـ مريم جبير

Pepe, dir. لـ نلسون كارلوس

Shambhala, dir. لـ مين باهدور باهام

Sterben, dir. لـ ماثياس جلانسر

The Devil’s Bath, لـ سفرين فيالا وفرونيكا فرانز

Small Things Like These لـ تيم ميلانتس

A Traveler’s Needs لـ هونج سانجوسو

Sons لـ جوستاف مولر