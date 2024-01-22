فن ومشاهير

مهرجان برلين السينمائي 2024| قائمة الأفلام الكاملة وموعد الانطلاق

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المديرة الإدارية لمهرجان برلين السينمائي 2024 مارييت ريسينبيك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص به قائمة الافلام المشاركة في الدورة 74 والتي ستقام في الفترة بين 15 - 25 فبراير المقبل.

لوبيتا نيونجو رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

ومن المقرر أن تترأس الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار لوبيتا نيونجو، رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، لجانب مسئوليتها عن تسليم جائزتي الدب الذهبية والفضية في ختام المهرجان.

 

 لوبيتا نيونجو

أجواء افتتاح الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي

 يفتتح الممثل العالمي  كيليان مورفان الدورة 74 من المهرجان بفيلم الدراما الأيرلندية Small Things Like This

للمخرج تيم ميلانتس المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان

 

 

 

أفلام المسابقة الرسمية 


Another End  للمخرج بيرو ميسينا

Architecton للمخرج فيكتور كوساكوفسكي

Black Tea لـ عبد الرحمن سيساكو

La Cocina للـ  ألونسو ريزبلاكيسو

Dahomey لـ ماتي ديوب

 Different Man لـ آرون شيمبرج 

The Empire لـ بورنو دومونت 

Gloria! لـ ماريجريتا فيكاريو

Suspended Time  لـ أوليفير اسايس 

From Hilde, With Love لـ آندرياس دريسين 

My Favourite Cake,  لـ بيشتاش ومريم موغادم

Langue Etrangère, لـ كلير برجر 

Who Do I Belong To لـ مريم جبير

 

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Pepe, dir. لـ نلسون كارلوس 

Shambhala, dir.   لـ مين باهدور باهام

Sterben, dir. لـ ماثياس جلانسر

The Devil’s Bath, لـ سفرين فيالا وفرونيكا فرانز 

Small Things Like These لـ تيم ميلانتس 

A Traveler’s Needs لـ هونج سانجوسو 

Sons  لـ جوستاف مولر 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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