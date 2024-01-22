بالصورة - إنهيار أحمد العبدلله أثناء تشييع جنازة والده

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ميرنا وليد - بيروت - بدأت من قليل مراسم تشييع والد الممثل المصري أحمد عبدالله، عبد السميع الجنايني، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، ودخل احمد العبدلله في نوبة بكاء اثناء الجنازة .
و أعلن أحمد عبد الله عن وفاة والده عبر صفحته وكتب أحمد عبد الله على صفحته : “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الحاج عبد الله الشحات عبد السميع الجنايني.. برجاء الدعاء.
و كان أحمد عبد الله قد اشتهر بشخصية كارم فتح الله في مسلسل جعفر العمدة خلال موسم رمضان الماضي.
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