بالصورة - إنهيار أحمد العبدلله أثناء تشييع جنازة والده

ميرنا وليد - بيروت - بدأت من قليل مراسم تشييع والد الممثل المصري أحمد عبدالله، عبد السميع الجنايني، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، ودخل احمد العبدلله في نوبة بكاء اثناء الجنازة .



و أعلن أحمد عبد الله عن وفاة والده عبر صفحته وكتب أحمد عبد الله على صفحته : “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الحاج عبد الله الشحات عبد السميع الجنايني.. برجاء الدعاء.

و كان أحمد عبد الله قد اشتهر بشخصية كارم فتح الله في مسلسل جعفر العمدة خلال موسم رمضان الماضي.