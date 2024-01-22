بالفيديو- لن تصدقوا سعر فستان بلقيس الخيالي جداً

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي باخر إطلالتها على الجمهور من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بأناقة عالية حيث كانت ترتدي فستان متوسط الطول ضيق باللون الأسزود رسم عليه ملالمح وجه باللون الذهبي وإرتدت معه قفازات سوداء طويلة باللون الاسود و أرجعت شعرها القصير إلى الخلف مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



الفستان الذي إرتدته بلقيس من دار أزياء Schiaparelli ووصب سعره إلى 13 ألف و 80 دولار.

و في وق سابق، أثار بلقيس فتحي الجدل بسبب ظهورها الأخير عبر السوشيال ميديا وبدون مكياج أو فلتر.

وشاركت بلقيس متابعيها عبر صفحتها الرسمية، مقطع فيديو ظهرت فيه بدون مكياج، ونالت إعجاب متابعيها.

وأرفقت بلقيس مقطع الفيديو بتعليق، قالت فيه: "تفااااااااهة اول اليوم".

