مظاهرات داعمة لـ فلسـ ـطين أمام مهرجان صندانس السينمائي .. تشهد نجمتان عالميتان

ميرنا وليد - بيروت - اندلعت مظاهرات داعمة لفلسـ طين يوم الأمس الأحد 21 كانون الثاني في شارع ماين بولاية أوتا أمام مهرجان صندانس السينمائي بهتافات مثل "اوقفوا الإبادة الجماعية" و"انهوا الاحتلال" و"ألاف أو ملايين .

. سنكون فلسطـ ينيين" .

وكان من ضمن المشاركين في الهتافات النجمتان العربيتان ميليسا برايرا وإنديا مور، وكلاهما أظهرا تضامنهما مع فلسـ طين بشكل مستمر على مدار الاجتياح العنيف لقوات الاحتلال في غـ زة.

وكانت ميليسا باريرا في مهرجان صاندانس السينمائي لحضور عروض فيلمها Your Monster الذي يدور حول ممثلة تنهار مسيرتها بعد إصابتها بالسرطان وتقع في حب وحش تجده في بيتها ويعلمها الجرأة وتوجيه غضبها لهؤلاء الذين جرحوها.