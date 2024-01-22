نيللي مقدسي تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي فيديو جديد على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهرها وهي تستعرض لوكها الجميل.

نيللي خطفت الأنظار بسروال أسود واسع مع توب باللون نفسه ومعطف طويل متدرج القماش ووضعت قبعة ستايلها فرنسي ونظارات.

يذكر أن آخر أعمال نيللي ترنيمة "حكاية قديس"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

"حكاية قديس" التي قدمتها نيللي للقديس شربل على نية شفاء والدتها وكل مريض، هي من ألحان ريشار نجم، كلمات فيليب بارودي، توزيع موسيقي روبير الأسعد، ميكس وماسترينغ فادي جيجي، والكليب من إخراج سامر محمود.

وتقول كلمات الترنيمة: "لمّا بقبرك شعّ النور من قبل ميّة سنة تحوّل إسمك لبخور عطرك ملّى الدني شربل يا حكاية قديس قلبت كل المقاييس تخطت حدود الايمان شربل قديس من لبنان …شربل قديس من لبنان. لمّا عجزوا أطباء الارض يشفوا الامراض الصعبة جيت بحُبّك تفرض فرض قوة يسوع بمحبة …. شربل يا حكاية قديس قلبت كل المقابيس تخطت حدود الايمان شربل قديس من لينان …شربل قديس من لبنان".

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