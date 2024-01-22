"انت تقبل" أحدث أعمال ساندي

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة ساندي في سلسلة الإصدارات الشتوية الجديدة لعام 2024، بأغنية “انت تقبل”، والتي أعلنت عنها عبر مختلف حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فريق عمل أغنية ساندي الجديدة انت تقبل

أغنية انت تقبل من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع تميم، ومن المقرر ان يتم طرحها خلال يناير الجاري.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ ساندي من خلال أغنية “اللولبية”، التي اجتازت النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها "بطَّل تعطّل فيا

وتأثر عليا بالسلبية اللولبيه بتاعتك

وبأفكارك الغبيه

يائس وبائس حاسس دايماً بالمؤامره

رافض المغامره حمرا اشارتك

وانا سايباك ماشيه معديه

عكتها عكه عكه

وسعلي سكه سكه

دا انت لعيب سكه سكه

وعاملي فيها ابو مكه

بجانب أغنية “الرعشة”، والتي حققت أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "واخد بالك من نظراتي

لما بتيجي عينيك في عينيه

واخد بالك من همساتي

وكلامي اللي عليك وعليا

لما بنبقى في نفس الحته

أنا ببقى في حته

دانا بتقطع وانا قدامك تلاتين حته

لما بنبقى في نفس الحته

أنا بنسى الدنيا

بنسى الناس التانيه وبفضل

شايفاك انت

والرعشه اللي في ايدي

لما بتيجي وتسلم عليا

الرعشه اللي في قلبي

اللي فروحي لما بنسكت شويه

وآه من سكوت عن كلام كتير

ما اتقالش لسه

آه من حنين مكبوت

في قلبي وقلبك حاسه