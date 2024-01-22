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حكاية فنية.. مجدي الحسيني وتفاصيل نادرة داخل موسيقى"نبتدي منين الحكاية" مع العندليب

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ياسر رشاد - القاهرة - جمعني اللقاء مع عازف الأورج الشهير مجدي الحسيني منذ أكثر من خمسة عشر عاما، تحدث فيه عن كواليس أغنية نبتدئ منين منين الحكاية 1975، حيث اشتري حليم“ أورج ”جديدا خصيصا لهذه الأغنية.

تفاصيل أغنية نبتدي منين الحكاية

 

أغنية نبتدئ منين الحكاية من كلمات محمد حمزة، ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكانت المقدمة الموسيقية الرابعة للأغنية، كان بها عزف منفرد علي الأورج لمجدي الحسيني الذي أقسم لي أنه عزف علي الأورج عدة ألوان موسيقية قدرت بالمئات، ليختار حليم إحداها حتى استقر في النهاية على جملة موسيقية تشبه صوت القواقع في البحر.

 

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مجدي الحسيني: العندليب “موسوس” في الموسيقى

لهذه الدرجة كان الإخلاص في الفن، وفي الكوبي له الثاني عزف يشبه صوت المزمار علي الأورج ناهيك عن العزف الذي تذكره مجدي الحسيني في قصيدة قارئة الفنجان الحسيني أكد لي أنا حليم كان موسوس الغابة في فنه يدقق في كل شيء لذلك عاش فن العندليب.

كما تحدث مجدي الحسيني أنه عزف أغنيه مداح القمر وسنه لا يتجاوز 17 عاما وذكرياته مع حليما كانت الأهم والأبرز في حياته.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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