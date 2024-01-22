معرض القاهرة للكتاب| الدكتور أحمد بهي الدين : مصر تتميز بأنها ساحة لحرية الفكر والإبداع



ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن معرض القاهرة للكتاب 2024 يشهد مشاركة نحو 1200 دار نشر هذا العام، لافتا إلى أن أبرز الكتب الحديثة التنويرية هذا العام مثل سلسلة «حكايات النصر»؛ التي توثق كل أحداث وبطولات نصر حرب أكتوبر 1973.

الدكتور أحمد بهي الدين

وأوضح رئيس الهيئة العامة للكتاب أن سلسلة أدباء القرن الـ20 تشهد إصدارات للكاتب أحمد لطفي السيد، بالإضافة إلى مجموعة من السلاسل للأديب طه حسين أيضاً.

وتابع أحمد بهي الدين: معرض الكتاب ساحة ثقافية إبداعية فكرية، واختيار سليم حسن شخصية العام في المعرض علامة على تميز الرواية في مجال الحضارة وعلم المصريات.

رئيس الهيئة المصرية للكتاب

وأشار رئيس الهيئة المصرية للكتاب خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه سيكون هناك لقاءات مع كتاب من فنزويلا وألبانيا وإسبانيا ودول أوروبية مختلفة، منوها أنه سيتم تكريم عدد من الكتاب العرب والمصريين الثقال خلال فعاليات المعرض.

وبشأن منع بعض الإصدارات من العرض في معرض الكتاب، علق قائلا: مصر تتميز بأنها ساحة لحرية الفكر والإبداع، وحال كان هناك ما يخل بأي ثوابت وطنية لا يتم عرضه، لكن مصر ساحة الكتب التنويرية الثقافية، والدورات السابقة أثبتت أهمية معرض القاهرة للكتاب.

يذكر أن الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى الكتاب، تنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل النرويج كضيفة شرف لنسخة هذا العام.