رمضان 2024.. حلا شيحة تنشر صورة من كواليس مسلسل "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة من كواليس مسلسل "امبراطورية ميم"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت حلا في الصورة رفقة المخرج محمد سلامة، وعلقت: "بداية جديدة مع المخرج الرائع محمد سلامة، إمبراطورية ميم 2024".

وكانت آخر أعمال حلا شيحة هو فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وعرض عام 2021، وشارك فيه كلا من ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، محمد عبد الرحمن، صبري عبد المنعم، أحمد صادق، عصام السقا، وغيرهم.

"إمبراطورية ميم" مسلسل تليفزيوني مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، ومن إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته خالد النبوي ، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، محمود حافظ.

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