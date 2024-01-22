أحمد السقا يكشف عن صور جديدة من "جولة أخيرة" قبل عرضه الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ينتظر النجم أحمد السقا انطلاق عرض مسلسله الجديد "جولة أخيرة" المكون من 9 حلقات علىprime video يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير

ويخوض السقا بالعمل أولى تجاربه في دراما المنصات وسط ترقب كبير من جمهور السقا المتشوق لرؤية العمل الذي يقدمه في شكل جديد

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمي، وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

تدور أحداث "جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى (أحمد السقا) الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي (أشرف عبد الباقى)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

ويفتح أحمد السقا سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة في السوق المصري والعربي خلال السنوات الماضية

يذكر أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك في بطولته: طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، هدى الأتربي، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال .