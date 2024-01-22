بعد انتهائها من تصوير فيلم بريطاني.. مي الغيطي تشارك في مسلسل "مسار إجباري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عادت الفنانة الشابة مي الغيطي من لندن، بعد انتهائها من تصوير مشاهدها الأخيرة في الفيلم البريطاني "due dating"، لتستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "مسار إجباري" مع أحمد داش وعصام عمر.

وتدور أحداث مسلسل "مسار إجباري" في إطار دراما تشويقية، ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2024، والعمل تأليف ورشة كتابة، وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته بسمة، صابرين.

وفي تصريحات صحفية قالت مي الغيطي، إنها سعيدة بالتعاون مع المخرجة نادين خان وذلك لأكثر من سبب، منها أنها من عشاق سينما محمد خان، الذي يعم أحد أسباب شغفها وعشقها للسينما، مضيفة أن نادين خان مخرجة مميزة، لها أسلوبها الخاص وهناك كيميا فنية تجمع بينهما.

وتنتظر مي الغيطي تنتظر عرض فيلمها الأجنبي "Due Dating" صيف 2024 في بريطانيا، و هو من إنتاج London Independent Pictures، وإخراج Daniel Pacquette، و بطولة Jade Asha و Rowland Stirling و مي الغيطي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي الغيطي عام 2023، تضم سلسلة الأنثولوجيه الحائزة على الجوائز العالمية "Kizai Moto: Generation Fire"، من إنتاج ديزني بلس، بالإضافة إلى فيلم "شوجر دادي" الذي تم عرضه الصيف الماضي، وهو من بطولة ليلى علوي، و بيومي فؤاد، و إخراج محمود كريم، كما ثدمت مسلسل "أولاد عابد" على شاشة mbc، وهو من بطولة رياض الخولي، أيتن عامر