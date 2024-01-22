جمال شعبان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب واستشاري أمراض القلب عن تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم بعد دخوله أحد المستشفيات خلال الساعات القليلة الماضية وذلك عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك".

وطمأن الدكتور "جمال" جمهور الفنان صبري عبد المنعم ونشر صور لهما معًا خلال تلقيه العلاج وعلق قائلا: "في جرين هارت، الفنان صبري عبد المنعم حالته أحسن دلوقتي".

ونشر "شعبان" مقطع فيديو أمس أعلن خلاله تعرض الفنان صبري عبد المنعم لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات وسط قلق محبيه وعلق "صبري" قائلا: "أنا حاسس أني في بيت من بيوت الله مش في مستشفى، الشفاء في يد الله والمرض في يد الله، لكنه سخر لنا ناس طيبين عشان الشفاء يكون على يدهم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان صبري عبد المنعم كانت بمسلسل "بابا المجال" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "سره الباتع" بطولة الفنان أحمد السعدني وتم عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2023.