بالفيديو - أحمد سعد يكشف موعد طرح أحدث أغانيه " بعتذرلك "

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري أحمد سعد، عن موعد طرح أحدث أعماله بعنوان "بعتذرلك"، ونشر أحمد سعد، البوستر الرسمي للأغنية عبر صفحته الرسمية وعلق عليها قائلاً: "بعتذرلك. . بكرة الساعة 6 م على قناة اليوتيوب وكل المنصات"

كانت آخر أغنيات أحمد السعد "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وهي الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للممثلة المصرية إسعاد يونس والذي طرح بدور العرض 4 كانون الثاني، ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هي الأغنية الترويجية للفيلم السينمائي الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي.

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