ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة المصرية منى زكي بأداء أبطال فيلم رحلة 404 منهم محمد فراج ومحمد ممدوح وخالد الصاوي، والمقرر عرضه في دور العرض المصرية يوم 25 كانون الثاني .

وكتبت منى زكي عبر حسابها: " أحب أوجه الشكر لفريق فيلم رحلة 404 الرائع اللي استمتعت جدًا بالتعاون معاهم، أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة اللي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل.

وأضافت منى زكي: شكرًا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويارب الفيلم ده كمان يكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك، وأيضًا زميلي العزيز محمد ممدوح تايسون اللي بحب وبحترم فنه وموهبته لأقصى درجة، ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي، وطبعًا النجم الكبير والممثل اللي دايما بنستمتع بحضوره خالد الصاوي.

وتابعت: وطبعا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء.. وأكيد كل الشكر للسينارسيت الموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي مختلف وإنساني وبإبداع حقيقي، وأولا وآخرا شكرا للمخرج هاني خليفة على مجهوده وإيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايمًا.

فيلم "رحلة 404" بطولة: منى زكي، محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، وسما إبراهيم، ونورا شعيشع، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تشيد بأداء الطاقم التمثيلي لفيلم رحلة 404: " إستمتعت بمواهبكم الجبارة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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