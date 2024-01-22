نجاة الصغيرة عودة الطير المسافر

ياسر رشاد - القاهرة - ما حدث مساء السبت الماضى بشأن ظهور المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة من خلال موسم الرياض تسبب فى سعادة البعض بظهورها بعد اختفاء دام أكثر من عشرين عامًا، وصدمة وحزن للملايين من عشاقها أحزنهم أن تظهر بهذا الشكل مما أثار مشاعرهم.

نجاة الصغيرة ليست مطربة عادية بل هى تاريخ مشرف من الغناء تجاوز 65 عامًا، الصوت الرومانسى الدافئ الذى أبدع مئات الروائع الغنائية لتصبح واحدة من أبرز نجمات الطرب فى العالم العربى على مدى عقود طويلة بجانب كوكب الشرق أم كلثوم وليلى مراد وشادية ووردة وفايزة أحمد وسعاد محمد وغيرهن.

نجاة التى دغدغت قلوب الملايين بأروع الأغنيات العاطفية والرومانسية ما أجمل روائعها الغنائية «الطير المسافر، إلا انت، مرسال الهوى، لا تكذبى، إلى حبيبى، أيظن، حبك حياتى، عيش معايا، لو يطول البعد، آه لو تعرف، سكة العاشقين، وسط الطريق، دوبنا حبايبنا، كل شىء راح وانقضى، قريبة منسية، أنا ما زلت أهوا، دوارين، إيه هو ده، موكب حب، عيون القلب، من باب الفتوح، ع البر التانى، يوم الهنا، يحلم معاك، ليلة من الليالى، أما براوة، وحياة الهوى، حمدلله ع السلامة، القريب منك بعيد، ع اليادى».

كل هذه الأغنيات على سبيل المثال وليسا لحصر، مطربة مبدعة مختلفة بكل المقاييس وحالة نادرة فى تاريخ الغناء المصرى والعربى، كان من الطبيعى أن تقوم الدنيا ولا تقعد عندما تظهر نجاة المختفية منذ سنوات طويلة، وهى بطبيعتها مقلة جدًا فى الظهور من هنا كانت المفاجأة التى أسعدت وأحزنت الملايين على مستوى العالم العربى.

الطير المسافر جاء من بعيد لنتذكر معه الأيام الخوالى وسنوات الطرب الجميل التى لم ولن تعوض أبدًا، الصوت الساحر عاد من جديد مهما كانت الانتقادات، نجاة هى نجاة، مطربة عملاقة قل أن يجود بها الزمان، الصوت الدافئ الرومانسى الذى سحر قلوب الملايين منذ خمسينيات القرن الماضى، الصوت الذى سحر قلوب الملايين وجعلها تعيش فى عالم آخر من الرومانسية والطرب الأصيل، تحية لنجاة الصغيرة والعتاب لها هو عتاب المحبين العاشقين لصوتها.

ولكن تبقى نجاة هرمًا شامخًا فى تاريخ الغناء المصرى والعربى لا يستطيع أى شخص التقليل منه. ما حدث مساء السبت الماضى أثبت أن نجاة الصغيرة كانت ومازالت معشوقة الملايين، ما حدث يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الملايين مشتاقون لسماع صوت نجاة حتى بعد أن وصلت لهذا العمر، لأنها تحمل عبقًا وجمالًا من الغناء الجميل.