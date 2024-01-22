«ولاد رزق 3» يسطر المشاهد الأخيرة بعد نجاح الجزأين الأول والثانى

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق، نجاحًا كبيرًا وسط الجمهور بعد طرحهما خلال السنوات الماضية، الأمر الذى دفع صناع الفيلم لتجهيز الجزء الثالث الذى استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة بعد نشر «البروم» والتشويقى الأول له أمس الأحد.

خلال الساعات القليلة الماضية تصدر فيلم «ولاد زرق 3» محركات بحث جوجل، وذلك بعد تكريم صناع الفيلم فى حفل Joy Awards الذى أقيم فى السعودية حتى الساعات الأولى من صباح السبت، ومن المقرر عرض فيلم «ولاد رزق 3» خلال عام 2024.

علق طارق العريان، مخرج فيلم «ولاد رزق 3»، قائلًا: «صورنا جزءًاأكشن فى الرياض، وإن شاء الله هنكمل الفيلم فى مصر، ودايمًا لما بنعمل أجزاء بيكون تحدى وطلبنا طلبات صعبة وغريبة ومملة وهيئة الترفيه خلتها سهلة وبسيطة».

شارك الفنان آسر ياسين كواليس تصوير مشاهد فيلم ولاد رزق الجزء الثالث الذى يتم تصويره فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تداول الصور والفيديوهات.

وكان الفنان عمرو يوسف قد كشف عن كواليس الفيلم، حيث أكد أنهم سيشتبكون مع تايسون فيورى خلال أحداث العمل، قائلًا: «مشاهد الأكشن الخاصة بالفيلم، المسئول عن تصميمها هو نفس من صمم فيلم (المهمة المستحيلة) لتوم كروز».

وتابع: «فيه تسهيلات وإمكانيات تساعدك.. إحنا بعون الله هنضرب تايسون فيورى بطل العالم فى الملاكمة، ومش هقول أكتر من كده، واستطرد: «أنا وآسر ياسين قدمنا الكتيبة 101، وعز وآسر بيصوروا فيلم (فرقة الموت)، وأنا وعز اشتغلنا مع بعض، فما أقصده إن إحنا جربنا كيميا الشغل مع بعض».

يذكر أن فيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: عمرو يوسف، كريم قاسم، ماجد الكدوانى، آسر ياسين، محمد لطفى، سيد رجب، نسرين أمين، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.