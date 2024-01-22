رحلة سيد الملاح الذى أبكى عبدالناصر من كثرة الضحك

ياسر رشاد - القاهرة - وفى ذكرى وفاته التاسعة عشرة نتذكر الفنان سيد الملاح هذا النجم الشامل منولوجست الثورة.. كان الملاح يجيد تقليد الفنانين فى التمثيل والغناء وكان موسيقيًا وصوته جميل ورساما أيضا. صاحب أشهر اوبريت أطفال فى الثمانينات «أبريق الشاى» والذى توفى فى ١٥ يناير ٢٠٠٥.

ولد الملاح فى ١٤ يوليو ١٩٣٧ بشارع عبادى ببورسعيد ثم انتقل إلى حارة البحر بجوار النادى المصرى القديم ثم بورفؤاد وانتهى أخيرا الى منزل العائلة الملك بمنطقة 2 تعمير.

كان الملاح يهوى رسم اللوحات التى كانت تعلق على حوائط المدرسة ويحب سماع مونولوجات إسماعيل يس.. وفاجأ شعب بورسعيد فى حفل المدرسة بمونولوج على وزن أغنية لست ادرى والذى كتبه الاستاذ مسعد خليفة مدرس اللغة العربية بمدرسة بورسعيد الاعدادية.

وطلب بعد ذلك فى جميع الحفلات المدرسية انضم إلى فريق التمثيل وابكى شعب بورسعيد فى رواية الخنساء وأضحكه فى رواية قسمتى كده.

طلبه ولأول مرة المخرج نصر الدين الغريب للاشتراك فى مسرحية البخيل بنادى المسرح وشارك فى العرض ضيوف من الفنانين المعروفين هند رستم وسناء جميل وزهرة العلا وميمى جمال وفردوس محمد وغيرهم ولم يصدقوا أنه هاوٍ.

تقدم إلى امتحان كلية التربية الموسيقية وعزف عود وكمان وطبلة ورقص للجنة رقصة البمبوطية.. وكان الأول والنتيجة هذه تمنحه تعليمًا مجانيًا وان يحصل على عشرة جنيهات شهريا.

انضم فيما بعد إلى الفرقة الجامعية عازف كمان والتى كانت تقيم حفلات يومية بحديقة الاندلس وكانت الحفلات تنتهى دائما ويده تنزف دما.

أقامت الجامعة حفلاً فى عيد العلم بجامعة القاهرة وقدم فقرة تقليد الفنانين وكان يحضر الحفل الرئيس جمال عبدالناصر والذى بكى من كثرة الضحك.. وما كان منه إلا أن طلبه عبدالناصر فى احتفالات عيد الثورة 1964 ضمن فقرات الحفل الذى يحييه عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وبهذا اصبح مونولوجست الثورة.

حين فتح التليفزيون أبوابه طلبه المخرج سعيد أبوالسعد فى برنامج الهواة ليغن، ثم بزغ نجمه لتصبح له فقرات ثابتة فى كازينوهات وحفلات بالقاهرة ثم الاسكندرية.

اشترك فى مسرحيات غنائية استعراضية عدة منها 30 يوم فى السجن وشقة وسكانها للايجار والعشرة الطيبة وليلة العمر وافلام (كممثل) مثل اضراب الشحاتين وغازية من سنباط.

ومن أعماله المتميزة حلقات السمسمية مع الفنانة سناء جميل والبرنامج الشهير سيد مع حرمه فى رمضان كما شارك فى حفلات التليفزيون وأضواء المدينة.

عين بعد ذلك أخصائى مسرح بالتربية والتعليم ثم مدير مسرح الى أن أصبح مستشاراً لوزير التربية ولتعليم.