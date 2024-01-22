حسن عبد الله يقع في غرام ريم سامي بـ "حدوتة منسية"

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان حسن عبد الله عن سعادته البالغة بالمشاركة في بطولة مسلسل "حدوته منسيه" المقرر عرضه يوم ٢٧ يناير الجاري على قناة cbc.

ويجسد حسن شخصية اشرف الذى تربطه علاقة حب بالفنانة ريم سامى التي تلعب دور تقى، فيما تجسد الفنانة سوسن بدر شخصية والدتها، ويلعب دور اشقائها كل من الفنان محمود حجاج والفنان هشام اسماعيل والفنان محمد علي رزق والفنان طارق صبري.

وقال حسن في تصريحات صحفية أن اشرف يقع في العديد من المشاكل مع اشقاء تقى طوال احداث المسلسل بسبب علاقة الحب التى تنتهي اخيرا بالزواج وستحدث مشاكل بين اشرف وتقى أثناء المسلسل خصوصا انه وحيد والدته وتعتقد تقى ان والدته تسيطر عليه فتزداد المشاكل بينهما، حتى يثبت لها العكس.

حسن عبد الله

وأشار حسن الي انه تم ترشيحه للمشاركة في هذا العمل من خلال vantage production التي تديرها الفنانة ريهام حجاج، حيث رشحته الشركة للمخرج محمد محى الدين الذي رحب به واسند إليه هذا الدور.

يشار إلى ان مسلسل "حدوتة منسية" اول إخراج درامى للمخرج محمد محى الدين و بطولة الفنانة سوسن بدر والفنان أحمد فهيم والفنان محمود حجازى والفنانة عبير صبري والفنانة نانسي صلاح والفنان هشام اسماعيل والفنانة ريم سامى والفنان طارق صبرى والفنان محمد علي رزق والفنان احمد صيام والفنانة هبه عبد الغني والمسلسل تاليف محمود حمدان واخراج محمد محى الدين ويعرض من السبت الى الاربعاء على قناة cbc الساعه ٨ مساء ابتداء من يوم ٢٧ يناير