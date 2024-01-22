"مصادفات مرعبة".. مسلسل "The Simpsons" يواصل إثارة الجدل ويكشف عن توقعاته لعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير "The Simpsons" إثارة الجدل بسبب توقعاته التي دائمًا ما تتحقق، وكان أخرها التنبؤ بحرائق جزيرة ماوي في هاواي التي اندلعت في شهر أغسطس العام الماضي والتهمت الأخضر واليابس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أوضحوا خلاله أن رؤيته لعام 2024 مرعبة لأبعد الحدود وأنه في الحلقة التاسعة من الموسم 24 قررت الشخصية الرئيسية بأحداث المسلسل "هومر سيمبسون" صنع مخبأ تحت الأرض لعائلته بسبب توقع المسلسل حدوث كارثة وبالفعل تحدث عاصفة شمسية تضرب بلدة "سبرنجفيلد" التي تدور حولها أحداث المسلسل وتسبب في القضاء على معظم الكائنات الحية إلى جانب عدم توافر الكهرباء أو خدمة الإنترنت.

واندهش البعض من تفاصيل الحلقة وذلك نظرًا لتصريحات وكالة ناسا الفضائية مؤخرًا واكتشافها ثقب إكليلي جديد في الشمس وأن هذا الثقب يخرج منه انبعاثات و عواصف شمسية بسرعة كبيرة تصل لـ 1.8 مليون ميل في الساعة ومن الممكن أن تضرب كوكب الأرض في أي لحظة وهو ما جعل الموضوع أكثر رعبًا.

وكان مضمون الحلقة قيام شخصية "هومر سيمبسون" ووالده برحلة داخل غواصة بأعماق المحيط في محاولة للعثور على كنز ما وأثناء الرحلة يفقد "هومر" والده ويبدأ الأكسجين في النفاد من الغواصة وهو ما حدث بالفعل بتفاصيل الغواصة "تيتان" المفقودة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتنبأ فيها مسلسل "ذا سيمبسونز" بحدث سياسي أو اجتماعي، إذ تحدث من قبل عن أحداث 11 سبتمبر وترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتباينت الآراء بشأن ما يقوم به المسلسل، بين من يصدقون أن الأمر مجرد مصادفة لا أكثر وبين آخرون أكدوا على غرابته نظراً لكشفه العديد من الأحداث بتفاصيلها حتى قبل وقوعها بسنوات.