إجتماع طارئ لنقابة الموسيقيين يرفض إستقالة مصطفى كامل من منصبه

ميرنا وليد - بيروت - عقد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية اجتماعًا طارئ لرفض استقالة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل الذي أعلن مؤخرًا على صفحته تفويض منصبه كنقيب للفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة.



وقال مصطفى القصبي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في بيان صحفي بعد اجتماع أعضاء مجلس النقابة: نرفض جميعًا استقالة الفنان مصطفى كامل، ونطالب برجوعه عن هذا القرار لاستكمال مسيرته والنهوض بالنقابة، التي أصبحت في عهده كيانًا كبيرًا ورمزًا للفن بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها.

وأَضاف البيان: كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتنعون عن الموافقة على قرار استقالتك من المجلس ولا نستطيع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ضهرك وتحت رايتك، ونعدك بالتلاشي عن كل السلبيات خلال الفترة المقبلة، وإحنا إيد واحدة وتنفيذ كل شيء بحرفية.