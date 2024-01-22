حلمي عبدالباقي يكشف لأول مرة موقف إنساني لـ أحمد العوضي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان حلمي عبدالباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن موقف إنساني للفنان أحمد العوضي، بعدما قام بمساعدة أحد أصدقائه في فترة مرضه بالسرطان والوقف بجواره في محنته وتقديم الدعم المعنوي له أثناء فترة المرض .

وقال حلمي عبدالباقي، خلال تصريحات متلفزة:" اللي عمله أحمد العوضي حاجه كبيرة جدا، لأنه عمل كده بدون ما يعرف الشخص ده، ربنا بيسخر ناس لناس، أنا ليا صديق رحمة الله عليه أصيب بالسرطان وفي مناسبة كده ابنه أتكلم وقال أن أحمد العوضي كلم ناس وكلم جمعية خدت صديقي من الألف للياء، وكلنا عارفين أن علاج هذا المرض غالي جدا جدا".

حلمي عبد الباقي عن خلاف أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز: دعيت ربنا يرجعهاله بألف مليون سلامة

وأضاف حلمي عبدالباقي، قائلًا أنه أتصل بأحمد العوضي وشكره على ما فعله مع صديقة، وهو شخص يكن له كل المعزة والمحبة فالنجم أحمد العوضي محترم للغاية، وعندما حدثت مشكلته الأخيرة مع ياسمين عبد العزيز بالإنفصال دعيت له أن تعود له مرة أخرى.

وواصل حلمي، حديثه قائلا:" لما حصلت مشكلته مع ياسمين عبد العزيز بقوله ربنا يجبهالك بألف مليون سلامة وربنا يكرمك.. هو إنسان جميل وهو ده الفنان اللي بمعنى الكلمة.. وعمري ما قيمت الفنان على أساس أنه ممثل جامد أو مطرب جامد يجب أن تكون إنساناً قبل أن تكون فناناً".