أول ظهور لـ نجاة الصغيرة بعد حفل Joy awards

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان محمد أنور، جمهوره ومتابعيه صورة برفقة الفنانة العظيمة نجاة الصغيرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر محمد أنور في الصورة برفقة المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة من المملكة العربية السعودية أثناء تواجدهما هناك لحضور حفل joy awards، وظهرت الفنانة العظيمة خلال الصورة تجلس على كرسي متحرك.

نجاة الصغيرة ومحمد أنور من السعودية

وكانت نجاة الصغيرة، خطفت قلوب جمهورها ومحبيها في أول ظهور لها بعد غياب سنوات طويلة عن الكاميرات والأضواء، وذلك خلال حضورها وغناءها “عيون القلب” على خشبة حفل Joy Awards والذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

نجاة الصغيرة

آخر أعمال محمد أنور

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية للفنان محمد أنور، فيلم البعبع، الذي شاركه بطولته النجم أمير كرارة، ياسمين صبري وباسم سمره، وحقق العمل إيرادات ضخمة خلال فترة عرضه بالسينمات .

نجاة الصغيرة

تفاصيل فيلم البعبع

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وتدور أحداث فيلم البعبع حول رجل عصابه يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل بنتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.