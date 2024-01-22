إقبال جماهيري باحتفالية المركز القومي للمسرح بمناسبة عيد الشرطة.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ بمناسبة عيد الشرطة؛ احتفالية غنائية بعنوان "ليلة عربية في حب مصر"، وذلك مساء الاثنين؛ بمسرح مركز الهناجر للفنون.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

وجاء ذلك وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير مع الأغاني الوطنية التراثية التي قدمتها الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بقيادة المايسترو أحمد ماهر؛ منها "سنة وسنتين"، "عظيمة يا مصر"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية" غناء الفنان أحمد محسن، "يا أغلى اسم في الوجود"، "عالربابة"، "كلمة حلوة"، "حبايب مصر"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنانة أنغام مصطفى.