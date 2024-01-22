بالتعاون مع كبار الموسيقيين.. المطرب محفوض الماهر يحضر لألبوم جديد متنوع

ياسر رشاد - القاهرة -

يستعد المطرب محفوض الماهر، للتحضير الألبوم الجديد، والذي يتعاون فيه مع كبار الشعراء الغنائيين والموزعين الموسيقيين، ومن المقرر أن يعلن خلال الساعات القليلة القادمة تفاصيل الألبوم المنتظر.

وطرح المغني الماهر، بروموهات ترويجية للألبوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على منصات السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واستقر المطرب محفوض الماهر، على طرح وإطلاق عدد الاغنيات عبر عدد من المنصات الغنائية، لعل أبرزها أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

ويتضمن ألبوم المطرب محفوض الماهر، 9 أغاني متنوعة، تتضمن عدة قصص ما بين، العاطفية والدراما، على أن يكون الألبوم يحمل عنوان " أبوح بالحنين"، علما بانه اسم مؤقت، لحين الإنتهاء من كافه الأغنيات.