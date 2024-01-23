بعد إلغاء عرضه الخاص.. الفيشاوي يحتفل بطرح "عادل مش عادل" في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا لفريق عمل فيلم "عادل مش عادل" استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 24 يناير وسط حضور أبطاله وصناعه الذين احتفلوا بقرب طرح الفيلم تجاريًا بعدما أعلنت الشركة المنتجة عن عدم إقامة عرض خاص له والتبرع بتكاليفه لصالح أهالي غزة.

ونشرت صفحة برنامج "Arabwood" مقطع فيديو من كواليس المؤتمر الصحفي بحضور بطل الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة شيري عادل، وظهر "الفيشاوي" وهو يقوم بتقطيع تورتة الاحتفال وسط سعادة المتواجدين.

تدور أحداث فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي حول شاب يدعى "عادل الأمين" الذي يعيش مخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في العديد من المتاعب، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة، ويشارك ببطولة الفيلم شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" وعرض خلال عام 2023.

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