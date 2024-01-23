ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتنشر صورا تجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

ونشرت ريهام صورًا تجمعهما في فيديو، وعلقت "كل سنة وأنت حبيبي وطيب وسعيد ومتهني ومستور ومرتاح البال يا عمري، ربنا يرضى عنك دايما ويخليك ليا ولولادك ولحبايبنا ومايحرمناش منك أبدا يا رب".

وتابعت "أول عيد ميلاد مع يوسف وچميلة ربنا يحفظهم ويخليهم.. بحبك يا روح قلبي".

جدير بالذكر أن ريهام حجاج شاركت في رمضان 2023 بمسلسل "جميلة" بطولة هاني عادل وأحمد وفيق، وتشارك في رمضان 2024 بمسلسل "صدفة" إخراج سامح عبدالعزيز.

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