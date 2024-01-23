فيديو.. ريم البلوشي تعلن رغبتها في الزواج من سعودي وتنفي شائعات ارتباطها

أعلنت الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الكويتية ريم البلوشي، عن رغبتها في الزواج من رجل سعودي.
ونشرت البلوشي فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شاب”، حيث قالت: “ادعولي، الله يرزقني أن أتزوج رجلاً سعودياً. سأتزوج سعودياً بطريقتي الخاصة، كلما سافرت إلى السعودية، سأبحث هناك عن زوج”.
