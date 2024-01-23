بالصور- نيكول كيدمان بفستان جريء جداً وليست المرة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة الأوسترالية نيكول كيدمان في العرض الأول لفيلم "Expats" في نيويورك. وإختارت لإطلالتها الجريئة جداً فستاناً أسود طويل مفتوح على مستوى أعلى الساق وعاري الظهر وإختارت ساعة وإسوارة وخاتم متناسقين. يُعرف عن نيكول كيدمان إختيارها لملابس جريئة فقد ظهرت على غلاف Vanity Fair عام 2022 في تنورة قصيرة ماركة Miu Miu. وليست المرة الأولى التي تختار كيدمان فستاناً أسود فقد دخلت على السجادة الحمراء في لندن لحضور العرض الأول لسلسلة «Opérations Spéciales: Lioness». يذكر أن نيكول كيدمان بلغت السادسة والخمسين من عمرها.

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