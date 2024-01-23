خضعت لعملية خطيرة وعانت من مضاعفات بعدها...وضع كايت ميدلتون يثير القلق

ميرنا وليد - بيروت - هناك العديد من الأسئلة تطرح حول الحقيقة التي كشفها بيان العائلة الملكية البريطانية، عن صحة أميرة ويلز كايت ميدلتون، وعن السبب الذي يدعو الى بقائها حوالى الأسبوعين في المستشفى، مع العلم أن كل إحتمالات وضعها الصحي لا تتطلب البقاء لوقت طويل في المستشفى.



البعض يقول إن كايت ميدلتون خضعت لعملية خطيرة، والبعض الآخر يقول إنها عانت من مضاعفات بعد العملية، ووجود الأمير ويليام الى جانبها بشكل دائم لفت الأنظار.

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لم يصدر عنهما أي موقف بعد دخول كايت ميدلتون الى المستشفى، ولم يوجها أي رسالة لها أو لزوجها.