ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة ليلى علوي الأسباب التي دفعتها للإبتعاد عن الدراما خلال الفترة الماضية وتفضيلها الأعمال السينمائية. وعن سبب ابتعادها عن الدراما خلال الفترة الماضية واتجاهها إلى السينما، أكدت ليلى علوي أنها أخذت فترة استراحة من الدراما لأنها تريد المزيد من الأعمال السينمائية.

وعبّرت عن سعادتها بعرض فيلمها "مقسوم" في صالات العرض، مؤكدة أنها استمتعت كثيراً بكواليس الفيلم التي سادت أجواءها روح الألفة والمحبة والتعاون بين أبطال العمل جميعاً، قائلةً: "إحنا كنا تلات ستات فكنا صحاب أكتر وأكتر". يشاركها في التمثيل شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، حيث تجسد ليلى علوي شخصية مطربة تعتزل الغناء بعد تأسيس فرقة موسيقية بالتعاون مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في تسعينيات القرن الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب إبتعدت ليلى علوي عن الدراما وهذا ما كشفته عن كواليس فيلم "مقسوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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