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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأضواء بإطلالتها اللافتة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، واختارت لهذه المناسبة فستاناً باللون الأحمر اللماع، بفتحة طويلة عند الجزء السفلي، من دار Dolce & Gabbana العالمية.
سعر الفستان مرتفع، إذ يبلغ حوالى4266 دولاراً أميركي أي ما يعادل 16 ألف ريال سعودي، أو 240 ألف جنيه مصري. واختارت نانسي حقيبة يد من المجموعة نفسها الخاصة بالفستان، بالإضافة الى حذائها باللون الاحمر أيضاً، واعتمدت مكياجاً ناعماً، مركزة على أحمر الشفاه، أما شعرها فتركته منسدلاً بتسريحة الويفي.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر مرتفع لـ فستان نانسي عجرم من Dolce & Gabbana الذي تألقت به في Joy Awards لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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