ميرنا وليد - بيروت - أجرى الممثل الهندي سيف علي خان، أمس، عملية جراحية في عضلة ثلاثية الرؤوس، وذلك بعد تفاقم إصابة قديمة حدثت أثناء أداء تسلسل حركة لفيلمه الأخير.
وفي التفاصيل، دخل الممثل البالغ من العمر 53 عاماً إلى مستشفى كوكيلابين في مومباي، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى اليوم، 23 كانون الثاني/يناير.
وتحدث سيف علي خان عن إصابته دون تحديد طبيعتها، قائلاً: "هذه الإصابة والجراحة التي تلتها هي جزء من البلاء الذي نعانيه مما نقوم به. أنا سعيد جداً بوجودي بين أيدٍ جراحية مذهلة وأشكر الجمهور على حبهم واهتمامهم".
وكان سيف قد شوهد آخر مرة في فيلم " Adipurush " إلى جانب الممثلة الهندية كريتي سانون والممثل برابهاس، إذ لعب فيه دور رافانا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته أثناء التصوير.. سيف علي خان يجري عملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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