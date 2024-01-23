تعليقات مفاجـ ئة من الجمهور على صور تيم حسين ووفاء الكيلاني.. وما علاقة طلاقهما؟

ميرنا وليد - بيروت - في الفترة الأخيرة كثرت الأقاويل حول طلاق الممثل السوري تيم حسن من الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني الا انهما ظهرا معاً في حفل Joy Awards ومع ذلك فلم يسلموا من تعليقات الجمهور الذي راح يحلل حركة يدهما ونظراتهما على طريقتهما الخاصة والبعض اعتبر انهما يحاولان ان يخفيا ان علاقتهما ليست على ما يرام على الرغم انه في الواقع لم يصرح الثنائي اي شيء يثير الشكوك.



وكتب أحدهم: "وهو يحكي كنتي عم تشديه من ايده بطريقه مش حلوة ،،،وااااضح ما في كيميا بينكم ،،مع حبي لكم" وكتب آخر: "ليه عالطول بحس انكوا مش طايقين بعض و تحديدا هو" وعلقت متابعة: "بدون زعل منك وفاء اسمحيلنا تيم قممممممر يجنن شخصية وكاريزما لكن من ملامح وجهه حزين ومهموم جدا"



